В Курской области идет разгром формирований украинских террористов. За сутки противник потерял до 540 боевиков, а также танк и два десятка бронемашин, в том числе, БТР "Stryker" производства США.

Экипаж вертолёта Ми-28 нм в составе смешанной тактической группы нанес удары по тылам противника в курском приграничье. "Ночной охотник" поддержал наземную группировку войск "Север". По координатам, переданным авианаводчиком, уничтожены опорный пункт, автомобильная техника и личный состав ВСУ.

Расчеты 120-миллиметровых минометов подразделения морской пехоты постоянно держат врага в напряжении. Разведка непрерывно передает новые цели - в основном это бронемашины, автомобили и расчеты беспилотников неприятеля. Наши минометчики бьют без промаха в любое время суток, что и подтверждают данные объективного контроля.