Владимир Зеленский отказался забирать более 600 украинских военнопленных, причем сделал это в хамской манере, сообщил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: курс на конфронтацию демонстрирует и отказ Киева от предложения Венгрии по установлению рождественского перемирия. Однако на фоне очевидных неудач на фронте и избрания Дональда Трампа президентом США украинский режим заметно снизил планку ожиданий. Зеленский престал говорить о грядущей победе и предлагает западным спонсорам заранее невыполнимые формулы урегулирования кризиса.

"Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить, и хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны. Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса – альянс и перспектива членства в нём Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения", - добавил Небензя.