Ракетные войска стратегического назначения отмечают 65-летие

17 декабря Ракетные войска стратегического назначения России отмечают 65 лет с момента образования

Сейчас они - важный компонент стратегических ядерных сил страны и находятся в постоянной готовности к выполнению боевых задач, в том числе, по ядерному сдерживанию.

Несмотря на профессиональный праздник, расчеты комплексов "Ярс" Бологовского соединения выведены на маршруты боевого патрулирования и готовы преодолеть расстояние до 100 километров. Учения проходят совместно с беспилотной авиацией, задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7" .

В Козельском соединении в преддверии знаменательной даты провели загрузку в шахтную пусковую установку очередную баллистическую ракету комплекса "Ярс". Поздравляя с праздником, министр обороны Андрей Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны.