Циклон "Шидо" обрушился на французский архипелаг Майотта

В Мозамбике три человека, в том числе ребёнок, стали жертвами разрушительного циклона "Шидо", который атаковал африканское побережье.

Десятки пострадали, повреждены сотни жилых домов, школы, больницы, нарушено энергоснабжение. Ураганный ветер со скоростью 220 километров в час валил деревья и срывал крыши зданий.

Тропический шторм пришел со стороны Индийского океана, где накануне обрушился на французский архипелаг Майотта. Для него последствия удара стихии стали поистине катастрофическими. Глава французского МИДа уже сообщил: главный остров полностью опустошен, на нем почти не осталось уцелевших домов. В списке погибших - 21 человек, но реальное число жертв может достичь нескольких сотен.

С соседнего острова Реюньон на Майотту вылетели французские военные, спасатели и медики, отправлена гуманитарная помощь. В ближайшие дни заморскую территорию намерен посетить президент Макрон.