Число желающих заключить контракт с Минобороны неуклонно растет

С собой - паспорт и военный билет, ручка и лист бумаги. Каждый день в Единый пункт отбора на улице Яблочкова приходят десятки, если не сотни добровольцев. Люди разных возрастов и профессий, но объединяет их желание защищать Родину.

"Бойцы приходят с высоким уровнем мотивации. Все-таки защита Родины, защита Отечества, детей и матерей наших является очень важным этапом в развитии нашей страны", - отметил Юрий Самсонов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы.

Этот выбор люди сделали осознанно. Некоторые посвятили почти целую жизнь службе в армии и силовых структурах. Они готовы поделиться своим опытом с другими бойцами и просто не могут оставаться в стороне. Есть среди тех, кто пришел на пункт отбора, и люди с боевым опытом в зоне СВО. Некоторые относительно недавно восстановились после ранений.

Можно встретить здесь и молодых людей, которые прошли только срочную службу. Денис раньше и не думал связывать судьбу с армией. Он занимался ремонтом часов, а сейчас решил кардинально поменять жизнь и пойти в спецназ.

"Подготовка есть, всю жизнь спортом занимался, хоккеем, поэтому не посторонний человек. Есть понимание, долго к этому шел. Сейчас взвешенное решение принял", - говорит он.

В Едином пункте отбора процесс организован по принципу одного окна. Добровольцы получают талон электронной очереди, проходят специалистов. Особое внимание - к здоровью. Врачи тщательно изучают не только общее состояние кандидатов, но и психическое. При этом все обследования вместе с оформлением документов занимают не более двух часов.

Очень часто будущая военно-учетная специальность кандидата зависит от его образования, способностей и специфических навыков. В пункте отбора стараются назначать людей на такие должности, на которых они смогут принести максимум пользы.

Пункты отбора работают и во многих других регионах. В республике Калмыкии и Ростовской области, в Забайкалье и Ульяновской области. Для всех добровольцев предусмотрены надежные социальные гарантии. После подписания контракта, согласно указу президента, положена единовременная выплата - 400 тысяч рублей. Регионам рекомендовано установить дополнительную в не меньшем объеме. В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина контрактники получают 1 миллион 900 тысяч рублей. За первый год сумма выплат составит от 5 миллионов 200 тысяч рублей.