Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Прекрасный день для работы с психологом или коучем, чтения мудрых книг или просмотра вдохновляющих видео. Настраивайтесь на лучшее и оно наступит!

Тельцы

Эмпатия сегодня на высоте, так что вы можете понять и простить любого человека, с которым хотите наладить отношения. Это могут быть родители или бабушки с дедушками.

Близнецы

День денежной магии: если вы в нее верите, сделайте ритуал на богатство. Обязательно используйте воду, так как сегодня сильна именно водная стихия.

Раки

Луна в вашем знаке, а значит, интуиция представителей этого знака очень сильна. Можно посвятить время поиску информации, важных решений или даже потерянных вещей.

Львы

Это день тонких настроек и маленьких радостей, которые можно получить от искусства, контакта с природой или детьми. Оторвитесь от дел, оно того стоит!

Девы

Вы насладитесь творчеством или спортом вместе с единомышленниками. Посетите групповые занятия или концерт, мастер-класс, пообщайтесь с близкими по духу.

Весы

Планеты включают интуицию, помогающую вам в делах и бизнесе. Вы легко найдете подход к собеседнику, составите бизнес-план или продающий текст.

Скорпионы

Как и все представители водных знаков сегодня, вы можете использовать свои необычные таланты в делах. Просто опирайтесь на интуицию и не спорьте с ней!

Стрельцы

Вам нужно выговориться и этот день очень кстати! Найдите того, кто готов выслушать. Лучше, если это будет специалист, который умеет хранить тайны.

Козероги

Вы найдете ответы на свои вопросы в книгах, фильмах или даже в случайно услышанных фразах. Если хотите с кем-то помириться сегодня – просто напишите.

Водолеи

Представители помогающих профессий сегодня могут хорошо заработать. Все остальные также недалеки от успеха, но помните, что нужно использовать деликатный подход.

Рыбы

Луна в Раке поддерживает вас сегодня со всей своей материнской энергией. Если ваши отношения с мамой не очень хорошие, попробуйте наладить с ней контакт.