Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Выделите больше времени на учебу и работу, чтобы избежать ошибок. Звезды также советуют не торопиться доверять людям или теориям, которые вас вдохновили.

Тельцы

Не давайте в долг и сами не занимайте – сегодня неблагоприятный день для того, чтобы связывать себя финансовыми обязательствами. Покупки тоже лучше отложить.

Близнецы

Двоякий день, у которого могут быть существенные подводные камни! Особенно осторожными вам нужно быть в отношениях – увы, от обмана никто не застрахован.

Раки

Воздержитесь от алкоголя и старайтесь быть избирательными в еде и напитках. В целом будьте на страже своего здоровья. Если не вы – то кто о нем позаботится?

Львы

Откажитесь от свиданий и даже деловых встреч с незнакомыми людьми – звезды против такого общения. Сосредоточьтесь на обычных рабочих и домашних делах.

Девы

Уходя из дома, проверьте краны и электроприборы, чтобы быть спокойными в течение рабочего дня. Старайтесь не выходить из берегов и ни с кем не спорить.

Весы

Вам будут сложно даваться поездки и переговоры, а также работа в шумных помещениях. Не требуйте от себя слишком многого, снизьте планку ожиданий.

Скорпионы

Звезды не советуют делать важные покупки или выбирать подарки, особенно парфюмерию, напитки и другие жидкости. Иначе деньги будут выброшены на ветер!

Стрельцы

Раз в год Солнце в вашем знаке конфликтует с Нептуном – к счастью, это последний эпизод в 21 веке. У вас есть возможность поставить точку в болезненных темах.

Козероги

Вам стоит применять свое знаменитое критическое мышление на переговорах, деловых встречах или свиданиях. Это спасет от досадных ошибок.

Водолеи

Вы можете разочароваться в ком-то из друзей или блогеров, на которых подписаны. Кстати, в социальных сетях будьте особенно осторожны – есть риск обманов.

Рыбы

На Нептуна в вашем знаке давит Солнце, а вам лучше не вступать сегодня в споры и конфликты. В этот день вы особенно ранимы – поберегите свои нервы и самооценку.