Родившая Дробязко дала ребенку необычное имя

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас стали родителями в начале декабря. В отличие от многих знаменитостей, пара не стала скрывать имени новорожденной дочки. Счастливые фигуристы дали малышке необычное имя - Николина.

"С именем никакой истории нет на самом деле, просто нравится, благозвучно и с фамилией хорошо сочетается", - объяснила Маргарита.

Пока Дробязко оставила работу, полностью погрузившись в заботы о ребенке. Прославленная спортсменка открывает для себя совершенно новую главу жизни.

"Я чувствую себя снова легкой. Но самочувствие было прекрасное и есть прекрасное", - отметила Дробязко в беседе со Starhit.

Отметим, что информация о скором прибавлении в семействе Маргариты и Повиласа появилась еще в середине ноября. Правда, тогда ходили слухи, что фигуристы прибегли к услугам суррогатной матери. Однако спустя несколько недель появились фотографии, на которых Дробязко запечатлена с большим животом. Фигуристка дала понять, что совсем скоро станет мамой, тем самым опровергнув данные о том, что ребенка будет рожать посторонняя женщина.