"Радиостанция Судного дня" передала "самое многословное" сообщение

Загадочная радиостанция УВБ-76 передала сразу 24 сообщения. На это обратили внимание участники посвящённой ей группе в ВК.

Отслеживающие эфир радиолюбители назвали его "самым многословным в истории".

В эфире 11 декабря прозвучали такие слова, как "хунхуз", "азбука", "нанайка", "панкосвод", "лагограч", "онероруст", "геенна" и "бродощёлк".

Радиостанция УВБ-76 известна с начала 70-х. Она вещает практически круглосуточно, чаще всего это монотонное жужжание, из-за чего станция получила название "Жужжалка". Иногда в эфире звучат случайные слова, зачастую придуманные.

Предполагается, что УВБ-76 используется Вооружёнными силами России, однако официального подтверждения этой информации нет.

По одной из версий, станция нужна для автоматической передачи сигнала на запуск ракет в случае гибели штабов при ядерном конфликте. Из-за этого "Жужжалку" еще называют "радиостанцией Судного дня".