Собянин: Депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

В ближайшее время будут соединены веера путей двух депо "Южное" и "Братеево", чтобы получить одну систему автоматики телеуправления движением. Это позволит рационально и безопасно перераспределять поезда, одновременно контролировать положения всех стрелок, входящих в маршрут, определять готовность стрелочно-путевых и путевых участков к проезду составов.

Теперь на одной территории разместятся два предприятия, где поезда метро будут останавливаться между рейсами, планово обслуживаться и проходить полный цикл капитального ремонта.

Кстати, бесперебойную работу столичного метро сегодня обеспечивают 22 электродепо. Они представляют собой масштабные инфраструктурные комплексы. Здесь составы проходят обслуживание - диагностику, ремонт и мойку. Мэр столицы напомнил, что с 2011 года реконструировано пять электродепо, а еще семь построено: “Аминьевское”, “Митино”, “Братеево”, “Нижегородское”, “Лихоборы”, “Солнцево” и “Руднево”.

Запланировано строительство еще пяти депо. Так, строительство депо "Южное" и "Столбово" планируется завершить до конца 2025 года. Еще три - "Троицкое", "Ильинское" и "Бирюлевское" - возведут до 2030-го.