СКР подтвердил гибель генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Игоря Кириллова

На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Сработало взрывное устройство, заложенное в самокат.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в шесть с небольшим утра. Незадолго до этого к подъезду дома, где жил Кириллов, подъехала служебная машина с водителем, которая должна была отвезти его на работу. По некоторым данным, мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. Детонация была произведена дистанционно. Взрывной волной побило стекла в доме напротив.