Знаменитости высказались о смерти бывшего мужа Анны Седоковой

Сегодня, 17 декабря, рано утром стало известно о смерти молодого баскетболиста Яниса Тиммы, который недавно оформил развод с популярной певицей Анной Седоковой. По данным СМИ, тело мужчины обнаружили между этажей хостела в Москве. Сообщается, что якобы на экране смартфона, что был при нем, была написана просьба связаться с Анной Седоковой и ее номер телефона.

В Сети многие звезды уже отреагировали на смерть экс-возлюбленного артистки. Так, известная ведущая Лера Кудрявцева в своем официальном телеграм-канале призналась, что "в шоке" от новости.

"Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. Но женщина бросила... 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?" - задалась риторическими вопросами Лера.

А вот бывшая супруга рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Айза уверена, что не обошлось без запрещенных веществ. Свою точку зрения она изложила там же, где и телеведущая ранее.

"Я до сих пор не могу оправиться от новости про самоубийство бывшего мужа Ани - Яниса. Ребят, даже не смейте булить Аню. Мы не жили ее жизнь, не прошли в ее обуви ни шага. У Яниса точно были проблемы с запрещенкой… почему-то я верю в это. Манипулировать женщиной самоубийством и преследовать… это страшно( это тяжело для любой женщины. Я была в позиции, где мне угрожали наложить на себя руки. Я намучилась *** как, никому не пожелаю. Но он *** взрослый человек, отец! Убивать себя от неразделенной любви это очень эгоистично по отношению к своему ребенку", - высказалась Айза.

Говорят, в последнее время Янис Тимма страдал от затяжной депрессии. Якобы он тяжело переживал расставание с Анной Седоковой и не хотел развода.