Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов убит в результате теракта. Все подробности

На место ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. В ведомстве подтвердили гибель Игоря Кириллова и его водителя-помощника, который должен был отвезти генерала на службу.

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета: "По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома".

Злоумышленники оставили самокат у подъезда за несколько часов до теракта. А привели бомбу в действие дистанционно. Мощность самодельного взрывного устройства составила не менее 200 граммов в тротилловом эквиваленте.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов родился в 1970 году в Костроме. Там же закончил высшее военное командное училище химзащиты, затем Военную академию РХБЗ, которую впоследствии возглавлял. В 2017 году назначен начальником войск радиационной, химической и биологической защиты. После начала спецоперации Игорь Кириллов регулярно рассказывал на брифингах об американских биолабораториях на Украине, которые работали в том числе и на средства из фонда Байдена. Обнародовал факты использования ВСУ токсичных веществ не только на фронте, но и для совершения терактов.

Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ: "Речь идет о поставках Киеву триэтаноламина - соединения, которое используется для производства азотистого иприта. Основными импортерами этого химиката на территорию Украины являются украинские компании "Реагент" и "Реалаб". Только в июле 2024 года компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина".

Также Кириллов неоднократно предупреждал о готовящихся киевским режимом провокациях с использованием химоружия, чтобы потом обвинить в его применении Россию. В августе текущего года сообщил об использовании ВСУ химических боеприпасов в Курской области.

Мария Захарова, представитель МИД России: "Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду".

Вряд ли это случайное совпадение, но 16 декабря СБУ предъявила Кириллову заочные обвинения. Сегодня у него был запланирован очередной брифинг.