"Уверен - я справлюсь": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Корогода

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Михаила Корогода из Новосибирска. У мальчика смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз, то есть рак крови. Сейчас Миша в ремиссии, но из-за тяжелого лечения у него начались серьезные осложнения. В том числе поражение внутренних органов очень опасной инфекцией. Спасти жизнь мальчика смогут только специальные сильнодействующие препараты. Их стоимость - более 2 миллионов рублей. Мишу воспитывают бабушка с дедушкой, и собрать такую огромную сумму они просто не в силах.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Михаил и его дедушка Владимир еще до страшной болезни были лучшими друзьями. Теперь они и вовсе круглые сутки вместе. Беда в семью пришла весной этого года. Миша должен был выходить с весенних каникул, но поднялась температура. Вызвали скорую. На следующий день сдали анализы.

"А в обед уже медсестра участковая прибежала домой с направлением на госпитализацию. По анализу крови, она говорит, мы такого в жизни никогда не видели. Там бластных клеток 98 процентов" - вспоминает дедушка.

Мишу срочно увезли в больницу. И после обследования поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз

"Это был шок, на самом деле. Ребенок вообще не болел. Спал зимой с открытой форточкой", - рассказывает Владимир.

Первый курс химеотерапии мальчик перенес очень тяжело. Несколько дней провел в реанимации и чудом выжил.

"Кожа потемнела после септического шока. Врачи говорят - поражение надпочечников. Надпочечники перестали что-то выделять. И у него пигментация нарушилась. То есть он потемнел весь", - добавляет Владимир.

Но Миша стойко все перенес. После небольшой передышки - очередной курс химии. И снова осложнение.

Но день за днем Миша заставлял себя возвращаться к жизни. Мальчик искренне верит, что справится с болезнью. Ведь он уже столько всего преодолел. После тяжёлого лечения Мише разрешили немного побыть дома в Новосибирске. Бабушка откормила внука любимой домашней пиццей. Но сейчас снова пришлось разлучиться.

Снова - мощное лечение. И опять серьезные осложнения, а также опасная сопутствующая инфекция, которая поражает печень, почки, селезенку и легкие. Чтобы ослабленный организм смог со всем справиться и мальчик выжил, срочно требуются специальные препараты, но они очень дорогие - стоят больше двух миллионов рублей. Мишины бабушка с дедушкой не могут оплатить их.

"Я обращаюсь к неравнодушным людям с просьбой помочь моему внуку выздороветь. Так как мы пенсионеры с бабушкой и сумма для нас неподъемная, непосильная", - говорит дедушка.

О помощи очень просит и сам Миша. Ему очень хочется жить.

"Больше всего, конечно, мечтаю выздороветь и вернуться домой. Я скучаю по друзьям, по школе, по родному городу. Я уверен, что я справлюсь с этой болезнью и одолею ее", - говорит Миша.

Все вместе мы можем помочь и подарить Мише самое важное - жизнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Корогода, программа 2176