"Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом": Захарова прокомментировала гибель Кириллова

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник.

Одной из первых гибель генерал-лейтенанта прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем официальном телеграм-канале она отдала дань памяти Кириллову, отметив его достижения и готовность защищать свою страну до конца.

"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала Захарова.

Ранее Игорь Кириллов утверждал, что Вооруженные силы Украины по-прежнему вынашивают планы захвата российских объектов ядерной энергетики. Он считал, что не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован, однако враг останавливаться в реализации своих намерений не собирается, предупреждал генерал-лейтенант.