Алсу сообщила о болезни: "Не могу сейчас даже говорить"

Певца Алсу на новой волне популярности после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги оформили развод в конце августа после 18 лет совместной жизни. По слухам, популярная исполнительница устала терпеть многочисленные измены мужа. Поговаривают, Абрамов начал ходить налево вскоре после свадьбы. Меж тем у пары трое детей, которые остались жить с матерью.

Сейчас бывшие супруги проходят новый судебный процесс - делят имущество, которое, по разным оценкам, в размере десяти миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что Ян Абрамов предлагал Алсу некое соглашение, однако певица категорически отказалась от него.

После развода артистка с головой ушла в работу. Недавно с аншлагом прошел ее первый после развода сольный концерт. Останавливаться на достигнутом Алсу не намерена. Однако ее организм, который вдруг дал сбой, считает по-другому. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алсу сообщила о переносе концерта из-за болезни.

"Не могу сейчас даже говорить, не то чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами , но к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы. Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание", - обратилась к поклонникам артистка.

В комментариях многочисленные подписчики выразили сожаление и пожелали скорейшего выздоровления популярной исполнительнице.