Взрывом выбило окна: видео с места гибели генерала Кириллова

Подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, возле которого во вторник утром прогремел взрыв, унесший жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, поврежден взрывом.

На кадрах с места событий, которые публикует "ТВ Центр", видно, что взрывной волной выбиты стеклянные двери и некоторые окна строящегося напротив дома.

Сейчас на месте ЧП работают оперативники, территория возле дома оцеплена.

Взрыв на Рязанском проспекте прогремел рано утром 17 декабря, когда Игорь Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда. От полученных ранений оба скончались на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.