"Звук был очень сильный, я проснулась от него": очевидица — о взрыве на Рязанском проспекте

Взрыв, который унес жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, был очень сильным. Об этом "ТВ Центру" рассказала жительница соседнего дома. По ее словам, сначала она не поняла, что произошло.

"Хлопок слышали в шесть утра, был сильный хлопок. Так как здесь стройка, много где строится, мы сначала подумали, что какое-то техническое оборудование упало. Мы сначала даже не подумали, что это взрыв. А потом начали собирать ребенка в школу и увидели, что столько полиции, и стало понятно, что это явно не стройка. Я проснулась от этого звука, звук был очень сильный", - рассказала женщина.

Взрыв на Рязанском проспекте прогремел рано утром 17 декабря, когда Игорь Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда. От полученных ранений оба скончались на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас на месте работают оперативники.