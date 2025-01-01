В России начался отбор кандидатов на участие в исследовании вакцины от рака

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины "ЭнтероМикс". Далее он назвал критерии. Это пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, прошедшие противоопухолевое лечение и исчерпавшие все доступные линии и методы терапии, в возрасте от 18 до 75 лет. При этом он подчеркнул в официальном телеграм-канале, что кандидаты должны быть в состоянии проходить дополнительное лечение и уже восстановились после предыдущих методов терапии.

Ранее стало известно, что отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для россиян. Государству одна доза такой вакцины обойдется в 300 тысяч рублей, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он отметил, что вакцина не будет лекарством для избранных. Известно, что вакцина может подавить развитие опухоли, а также, вероятно, борется с появлением метастазов. Вакцина разработана совместно несколькими научными командами. Над ее созданием трудились в Центре имени Гамалеи, НИИ онкологии имени Герцена и Центре имени Блохина. Начать широкое использование препарата планируется в 2025 году.