Раздавленная горем Анна Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Сегодня, в ночь на 17 декабря, покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма в одном из хостелов Москвы. Говорят, мужчина тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой. Якобы перед смертью спортсмен записывал и отправлял голосовые сообщения бывшей жене.

Сейчас на связь вышла сама артистка. Анна Седокова опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видеообращение. Заплаканная певица без грамма косметики на лице, еле подбирая от горя слова попросила общественность не беспокоить ее и не распространять информацию. Анна пояснила, что хочет оградить сына от этой информации.

"Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете в каком я аду просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу", - обратилась к журналистам Седокова.

Напомним, что общих детей у Анны и Яниса нет. Однако баскетболист как родного воспитывал маленького сына певицы Гектора, рожденного от другого мужчины.