Пляжи Краснодарского края покрыла черная масса после крушения танкеров

Ряд СМИ Краснодарского края опубликовал кадры, на которых видно, что пляжи покрыла какая-то черная масса. Комментаторы предположили, что это мазут, который разлился после аварии с танкерами. Сейчас же стало известно, что Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проведение проверки, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев утверждал, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет. По его словам, ситуация в районе Керченского пролива после ЧП с танкерами стабилизирована.

Напомним, в Керченском проливе под ударами штормовых волн переломился пополам и затонул танкер "Волгонефть-212". Из находившихся на борту 13 членов экипажа спасли 12, погиб 21-летний моторист.