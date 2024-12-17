Reuters сообщил о причастности Украины к убийству генерала Кириллова

Операцию, в результате которой был убит генерал-лейтенант Игорь Кириллов, провели спецслужбы Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Киев считал Игоря Кириллова военным преступником и потому "абсолютно законной целью". Reuters подчеркнул, что не может подтвердить изложенную источником версию.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что многие проснулись от него.