Счастливые Муцениеце и Дранга не скрывают чувств на публике

Накануне, 16 декабря, в Москве состоялась премьера комедийного фильма "Братья", главные роли в котором сыграли Филипп Киркоров и Денис Дорохов. Посмотреть новинку пришло немало представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако особое внимание привлекли актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга. Парочка позировала фотографам в обнимку, без лишних слов дав понять, какие отношения их связывают.

Говорят, артисты весьма романтично провели время в кинотеатре. По информации телеграм-канала Super, когда в зале погасили свет, Муцениеце и Дранга вели себя как влюбленные и даже якобы целовались в темноте. А после сеанса вышли из здания, держась за руки, и уехали в неизвестном направлении в одном автомобиле.

Отметим, что Петр Дранга известен не только благодаря своей виртуозной игре на аккордеоне, но и звездным романам. За плечами у музыканта отношения с гимнасткой Ляйсан Утяшевой, телеведущей Анфисой Чеховой и актрисой Дарьей Мороз. При этом точно неизвестно, был ли артист когда-либо женат и есть ли у него дети.