Перед смертью Тимма преследовал Седокову

Сегодня, 17 декабря, стало известно о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Говорят, спортсмен не мог смириться с расставанием с певицей Анной Седоковой, с которой на днях оформил развод. Артистка уже отреагировала на страшную новость. Она записала видеообращение, в котором попросила не беспокоить ее и не тиражировать информацию, потому что хочет от нее "спасти" сына Гектора, который любил Яниса Тимму как родного отца.

В близком окружении певицы говорят, что бывший муж шантажировал певицу: якобы наложит на себя руки, если она от него уйдет. И когда Анна Седокова прилетела из США в Москву, чтобы оформить развод, спортсмен последовал за ней и даже заселился неподалеку от ее дома в хостел. По некоторым данным, Тимма хотел лично поздравить певицу, у которой 16 декабря был день рождения, но артистка всячески его игнорировала и не хотела идти на контакт. В результате он послал ей цветы.

Седокова и Тимма расставались не единожды, но потом сходились. Впоследствии Анна призналась, что жила "в аду". Комментаторы в Сети меж тем требуют привлечь артистку по статье "Доведение до самоубийства". Кто будет заниматься похоронами Яниса Тиммы, точно неизвестно. Дело в том, что в последние годы у баскетболиста были оборваны все связи с родными.

Так, отец узнал о смерти спортсмена из новостей. Райтис Тимма признался в интервью телеграм-каналу Super, что у них были отвратительные отношения с сыном.

"У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные", - признался растерянный родитель.