Депутат Свинцов захотел запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

Российский депутат захотел запретить согражданам дарить друг другу алкоголь. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По задумке парламентария, за дарение алкоголя необходимо ввести штраф в размере 5 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц штраф составит от 25 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч. Введение штрафов, считает Свинцов, должно снизить употребление алкоголя и поддержать стремление к здоровому образу жизни.

Парламентарий уверен, что вместо алкоголя россиянам следует дарить друг другу полезные вещи, которые будут "действительно приносить людям радость и удовольствие".

"Предлагается делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей, например: абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги", — говорится в законопроекте, который Свинцов опубликовал в своем Telegram-канал.

Ожидается, что проект внесут на рассмотрение в Госдуму уже сегодня.