80-летний актер Александр Филиппенко отказался возвращаться в Россию

Александр Филиппенко до недавнего времени был одним из самых успешных и востребованных артистов. Он снялся в более чем сотне фильмов, на протяжении 16 лет играл в Театре им.Моссовета. Однако вот уже пару лет об артисте ничего не слышно. Оказывается, актер перебрался жить в Литву. Говорят, там находится его младшая дочь Александра. Сообщается, что сам народный артист проживает в Вильнюсе и ни о каком возвращении на родину и речи не идет.

"В такую Россию не вернусь. Все, что до меня доходит оттуда, - вещи трагические. Стыдно, грустно и печально..." - приводит слова 80-летнего Филиппенко "КП".

По словам артиста, он без раздумий решил покинуть Россию. На переезд его надоумила младшая наследница.

"Она сняла нам квартиру, позвонила и сказала: "Переезжайте". Мы быстро решили, в один день... Сейчас не тот воздух в стране", - объяснил причину своего отъезда знаменитый актер.