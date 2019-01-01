Бывшая жена объявилась после смерти Яниса Тиммы

Сана Оса отреагировала на известие о смерти Яниса Тиммы, который наложил на себя руки в ночь на 17 декабря. Ее он бросил в 2019 году, встретив певицу Анну Седокову. Примечательно, что на тот момент Сана и Янис воспитывали сына Кристиана.

"Мы всегда будем хранить тебя в теплых воспоминаниях", - написала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Сана, опубликовав архивную фотографию, на которой Янис запечатлен держащим на руках крохотного сына.

Сана и Янис были вместе на протяжении девяти лет. После расставания женщина подала в суд на Тимму, требуя от него алиментов.

Кстати, говорят, что в последнее время у Яниса были проблемы с работой, якобы его содержала Анна Седокова. Сам спортсмен, по слухам, сильно переживал, что у него нет достойной работы. Поговаривают, что именно безденежье супруга могло стать причиной решения Анны Седоковой подать на развод.