В Подмосковье открылась Мытищинская скоростная хорда

Новая скоростная трасса растянулась на 16 километров - от Ярославского до Дмитровского шоссе. Дорога четырехполосная, по две в каждую сторону. И хорошо освещена. Но главное, что здесь нет ни одного светофора или железнодорожного переезда. От Мытищ до Лобни можно будет добраться менее чем за полчаса.

На пути автомобилисты могут свернуть на Осташковское, Афанасовское и Пироговское шоссе. Последнее, к слову, недавно реконструировали, и движение по нему открыли также во вторник. Главная задача новой скоростной магистрали – разгрузить северо восточную и северную части МКАДа, где одно из самых оживленных движений. Кроме того, хорда дополнительно свяжет несколько населенных пунктов – Мытищи, Королев, Ивантеевку и Пушкино.

"Округ очень активно развивается. Большое количество наших жителей активно передвигаются, и транспортные вопросы всегда занимают заметное место. Всегда строительство в области, в мегаполисе связано со сложностями в части переносов коммуникаций. Наверное, это самое сложное. Но и сама эта дорога имеет большое количество инженерных сооружений", - отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Проектировщики трепетно подошли к вопросу охраны окружающей среды. Все сточные воды с дороги перерабатывают на очистных сооружениях, которые стоят практически через каждый километр. Еще один вклад в защиту экологии – снижение выбросов углекислого газа. Ведь новая трасса на четверть разгрузит трафик на пересекаемых шоссе, а также северной части Московской кольцевой автодороги.

"Данная дорога не просто облегчила транспортную доступность. Из довольно болотистой местности сделали комфортную среду. Дорога позволяет разгрузить МКАД на 20%, улучшить транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья", - рассказал Сергей Юдин, генеральный директор компании-подрядчика.

Строили четыре года. Финансирование велось преимущественное за счет частных инвестиций. Дорога платная. На трассе будет действовать безбарьерная система оплаты "Свободный поток". То есть камеры будут фиксировать номера, и система потом пришлет счет. Или средства спишут с транспондера. Тарифы еще не утверждены. Поэтому до конца года проезд для всех видов транспорта бесплатный.