Главное здание Пушкинского музея закроют на ремонт и реставрацию

Музейный квартал Пушкинского планируют достроить к 2030 году, сейчас коллекцию уже готовят к переезду.

Как только новый квартал будет готов, все собрание переедет именно туда. Главное здание закроют на ремонт и реставрацию. Последний раз масштабные работы проводились там почти 70 лет назад, и настало время обновить старые стены. Привычная жизнь на Волхонке изменится: от прежнего логотипа откажутся, некоторые залы переделают.

"Большая часть коллекции уедет из этого здания. Сюда заедет, скорее всего, археология, древний мир. Концепции пока нет. Но то, что музей, к которому вы привыкли, перестанет существовать, а появится на его месте какой-то другой музей, это абсолютный факт", - заявила Елизавета Лихачева, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

В декабре в главном здании пройдет традиционный музыкальный фестиваль. А в новом году там можно будет увидеть проект, посвящённый Боспорской экспедиции.

В планах - масштабный проект, просвещённый Победе в Великой Отечественной войне, который расскажет о шедеврах, спасенных в бункере Фридрихсхайн в Берлине. Также музей продолжит различные программы на новых территориях.