Волшебная терапия: десант Дедов Морозов высадился в Морозовской больнице

В стенах Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии - непривычная суета. В коридорах и палатах - атмосфера ожидания сказки и праздника. На крыше медучреждения вот-вот высадится "праздничный десант" Дедов Морозов. Накануне Нового года они по уже сложившейся московской традиции спешат поздравить тех, кто сам пока не может попасть на праздник в детском саду или школе.

Высота больницы - этажей семь, не меньше. И здесь даже к краю крыши подходить довольно страшно. А перелезать через парапет и спускаться вниз с обледенелого карниза - на такое способны разве что настоящие волшебники. Ими стали спасатели из разных московских отрядов. Прямо на крыше они переодеваются и готовятся к спуску. Этот для Павла Синельникова из пожарно-спасательного центра - уже восьмой по счету. С самого запуска новогодней акции в столичных больницах не пропускает ни одного из мероприятий.

Подзарядиться атмосферой новогоднего чуда и подбодрить зимних волшебников внизу собрался персонал больницы во главе с отрядом Снегурочек - по совместительству психологов пожарно-спасательного центра. И вот Деды Морозы срываются вниз, зависая поочередно напротив каждого из окон, никого из детей не оставляя без внимания.

Пятнадцатилетняя Ангелина улыбается впервые за долгое время. В отделение гнойной хирургии накануне каникул она оказалась неожиданно из-за проблем с печенью. Дедушке Морозу со Снегурочкой школьница загала лишь одно, но главное свое желание: "Домой!". Это желание девочки уже пообещали исполнить волшебники в белых халатах.

Не останутся без праздника и те маленькие пациенты московских стационаров, чье лечение не получится завершить до боя курантов.

"Специализированные или отдельные елки в каждой больнице с мастер-классами, с Дедушками Морозами будут для каждого московского малыша", - заверила заммэра Анастасия Ракова.

А до 28 декабря пациенты остальных крупных столичных стационаров смогут полюбоваться и "новогодним десантом". Ежедневно, кроме выходных, спасатели-Деды Морозы будут спускаться с крыш и заглядывать к ним в окна, даря надежду на то, что пренепременно все будет хорошо.