В парке "Зарядье" пройдет новогодний день финансовой грамотности

Москвичей приглашают на новогодний день финансовой грамотности в парке "Зарядье". Эксперты и партнеры центра финансовой грамотности при столичном Департаменте финансов расскажут, как подготовиться к встрече Нового года и сохранить личные финансы, не совершать лишних трат и обойти уловки маркетологов и даже открыть новую финансовую страницу с первым боем курантов.

Горожан ждут 21 декабря с 14:00 до 16:00 в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Для них подготовили просветительские тематические лекции, мастер-классы, квиз, викторину и кинолекторий.



Мероприятия, которые проводятся в день финансовой грамотности, бесплатные и доступны всем желающим, но для участия в них необходимо зарегистрироваться.



Традиционно особое внимание уделят юным участникам. Для них подготовили отдельную праздничную программу.