Пляжный отдых в Краснодарском крае под угрозой срыва

На днях в в Керченском проливе под ударами штормовых волн переломился пополам и затонул танкер "Волгонефть-212". Из находившихся на борту 13 членов экипажа спасли 12, погиб 21-летний моторист. Второй танкер Танкер "Волгонефть-239" тоже не выдержал удара стихии. Волны повредили судно, оно потеряло управление и после дрейфа село на мель в 80 метрах от Таманского берега.

В результате ЧП местные СМИ бьют тревогу. По их данным, пляжи Краснодарского края покрыла черная масса. В Сети распространяются фотографии и видео, на которых хорошо видны следы мазута, прибитые к берегу волнами, и животных, пострадавших от нефтепродукта. Купальный сезон на пляжах Анапы в ближайшие два года под угрозой срыва, отмечает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, в воду попало девять тысяч тонн вещества. В опасности калкан, камбала и морская живность. 300 человек уже занимаются устранением последствий утечки. Мазут собирают всеми возможным способами, в том числе руками. Единственный рабочий метод очищения пляжа — химические вещества.

Больше всего пострадал пляж Витязево. Остатки могут дойти до Сочи и Дагомыса. Решается вопрос о введении ЧП федерального масштаба.