Стало известно, сколько россиян выезжало из страны в 2024 году

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в ходе пресс-конференции обнародовал прогноз, согласно которому порядка 30 миллионов россиян посетят другие страны до конца 2024 года. Примечательно, что речь не идет только об отдыхе, цели у путешественников могут быть абсолютно разными.

Лидирующими направлениями оказались Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд, сообщает ТАСС. А вот Мальдивы в этом году покажут прирост числа турпоездок из России на 6%, отметил эксперт. Из востребованных направлений Горин также выделил страны Ближнего Востока, такие как Бахрейн, Катар, Оман, Саудовская Аравия и Иордания.

А вот пляжный отдых в Краснодарском крае под угрозой срыва, пишут СМИ. Говорят, всему виной катастрофа с двумя российскими танкерами, один из которых развалился буквально пополам, и в морскую воду якобы попало порядка девяти тысяч тонн мазута. Черные массы заполонили пляжи, местные жители бьют тревогу.