Собянин: Все компании-участники нацпроекта "Производительность труда" завершили пилотный этап

Сергей Собянин рассказал в социальной сети об итогах реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве.

Участие в нем приняли более 400 столичных предприятий. В основном это представители обрабатывающей отрасли, торговли и строительства. Компании смогли оптимизировать внутренние процессы, научились рациональнее использовать ресурсы и рабочее пространство. Среди результатов - и рост зарплаты сотрудников.

Мэр отметил, что производительность труда на предприятиях продолжат повышать в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".