Собянин: Около 700 предприятий открыто на первых этажах новостроек по программе реновации

Около 700 предприятий открыто на первых этажах новостроек, возведенных в Москве по программе реновации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в соцсети.

Чаще всего в них открываются предприятия торговли, а еще большой популярностью пользуются аптеки, культурно-досуговые, детские и медицинские центры, кофейни и салоны красоты. Всего с начала реализации программы построены и переданы под заселение свыше 320 жилых комплексов, а это почти полторы тысячи нежилых помещений на первых этажах для социально-бытовых объектов.

"Это не только инфраструктура для жителей, но это еще и существенное прибавление рабочих мест. Мы не только строим жилые и комфортные кварталы, но и дополнительно укрепляем экономику городу", - отметил Владислав Овчинский, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы.