Появилось видео момента взрыва на Рязанском проспекте

В соцсетях появилось видео с моментом взрыва на Рязанском проспекте, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

На записи видно, как мужчины выходят из подъезда и направляются в сторону автомобиля. Через несколько секунд раздается мощный взрыв. Предположительно, взорвался самокат, припаркованный возле входа в подъезд.

Взрыв был такой силы, что волна сбила снимавшую взрыв камеру. Само видео появилось в нескольких украинских Telegram-каналах, предположительно, связанных с СБУ.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что многие проснулись от него.