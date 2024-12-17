Вскрылись новые данные о бывшем муже Седоковой Янисе Тимме

В ночь на 17 декабря умер бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма. Латвийский баскетболист покончил с собой. В Сети распространилось видео, на котором спортсмен перед незадолго до смерти, пошатываясь, заходит в подъезд, и немедленно поползли слухи о его алкогольной или даже наркотической зависимости. Однако бывший агент Тиммы опроверг эти данные.

"Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был "маньяком" в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры", - заявил Станислав Рыжов "МК".

В последнее время карьера Яниса Тиммы оставляла желать лучшего. Можно сказать, он нигде не работал. Говорят, Анне Седоковой не нравилось содержать мужа. По слухам, это обстоятельство могло повлиять на ее решение подать на развод.

А тут еще в Сети распространилось интервью директора детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтиса Шенхофса, которое он дал несколько дней назад. Там он как раз говорит о Янисе Тимме. По его словам, он был простым "деревенским парнем", и успех в NBA опьянил его.

"Ширма закрылась", - сообщил мужчина.

Во второй раз, по его словам, это случилось, когда Янис Тимма встретил Анну Седокову, сообщает телеграм-канал "Тулуп Тутберидзе". Она сразила его наповал.

"Мне искренне жаль этого парня. Очень жаль. Седокова уничтожила его как игрока, сегодня он никому не нужен, его карьера закончена", - высказался Шенхофс.

Кстати, 9 декабря Седокова и Тимма официально развелись. Говорят, бывшие супруги пришли на заседание. Оба внешне выглядели нормально. Баскетболист не возражал против развода, сообщает "МК".

"Давайте, распишусь, где надо, и пойду уже", - сказал он.