Ракова: "Добрая ёлка Мэра Москвы" началась в детских больницах столицы

В московских детских больницах стартовала акции "Добрая елка мэра Москвы" и "Новогодний десант". Ребят ждут развлечения, увлекательные мероприятия и больше восьми тысяч подарков. В новогоднем десанте примут участие не только Деды Морозы, но и Снегурочки.

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, самое главное в жизни каждого родителя – это здоровье и счастье детей.

"Окружать их любовью и заботой – наша прямая обязанность. Но когда ребенок болеет, сделать это хочется еще сильнее, больше и усерднее, чем обычно. Поэтому в наших больницах мы создадим для юных москвичей настоящую праздничную атмосферу", - сказала она.