Танкер подал сигнал бедствия у порта Кавказ в Черном море

Сигнал бедствия подал еще один танкер в Черном море, в районе порта Кавказ. В оперативных службах сообщают, что сигнал с судна был принят еще в ночь на вторник, 17 декабря.

Данные подтвердили в Морспасслужбе. Там отметили, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена, утечки в море нет. Экипаж в безопасности, передает РИА Новости.

Два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" — потерпели крушение в Керченском проливе утром 15 декабря. Одно судно разломило пополам, после чего оно село на мель. Удалось спасти 12 из 13-ти членов экипажа. Причиной крушения стал шторм, в результате в море попало более восьми тысяч тонн нефтепродуктов.