Не хотел умирать? Новая версия смерти Яниса Тиммы

В ночь на 17 декабря покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма. Говорят, он не мог смириться с тем, что от него ушла жена, популярная исполнительница Анна Седокова. Журналисты восстановили хронологию последнего дня жизни спортсмена.

Так, 16 декабря был день рождения Анны, и Янис очень хотел ее поздравить. Он строил ей сообщения, записывал голосовые, однако певица не реагировала. Тогда спортсмен пошел на крайний шаг - в 22.54 на ее страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Тимма выложил комментарий, намекающий на его желание свести счеты с жизнью. Но и на это Седокова ничего не ответила. В 23.30 баскетболист вошел в хостел, где снимал номер (интересно, что дом находился рядом с местом, где живет артистка), снова записал сообщения для бывшей жены, но, так и не получив никакой обратной связи, свел счеты с жизнью. В первом часу ночи его тело обнаружил житель, передает телеграм-канал Mash.

В Сети распространяется версия, что на самом деле Янис Тимма не хотел умирать. Он лишь таким образом пытался привлечь внимание Анны Седоковой, заставить ее вернуться к нему. Нередки случаи, когда демонстрационные действия заканчивались весьма печально.

В близком кругу давно уже говорят, что баскетболист буквально помешался на жене: он отдалился от друзей и родственников. Якобы и раньше Тимма манипулировал Седоковой, угрожая самоубийством, мол, поэтому супруги то сходились, то расходились.