В Анапе ввели режим ЧС из-за мазута после аварии танкеров

Плотная толстая вязкая пленка на песке - это мазут. Такие чёрные пятна покрыли десятки километров пляжей вдоль побережья Кубани. В пострадавших от разлива нефтепродуктов районах много частных домов и многоэтажек. Местные жители с беспокойством приходят проверить, как обстановка.

Режим ЧС ввели по всей Анапе и сразу в нескольких поселениях Темрюкского района - в Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Веселовке, а также в станице Благовещенской. Нефть принесло из Керченского пролива, где в воскресенье потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в результате шторма. На месте сейчас работают специалисты Росприроднадзора.

Потерпевшие крушение танкеры перевозили больше 9 тысяч тонн мазута. Утечка нефтепродуктов - частичная. Значительная часть нефтепродуктов осталась внутри танкеров, которые находятся на дне моря. Из-за температуры воды мазут не поднимается на поверхность воды, удерживаясь внизу.

На берегу сотрудники МЧС сейчас собирают лопатами и складывают в мешки те фрагменты мазута, которые возможно убрать. Но полностью ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Чёрном море пока нельзя. В регионе всё ещё стоит неспокойная погода, дует штормовой ветер. Использовать так называемые "ловушки" на воде сейчас бессмысленно.

Собирать нефтепродукты помогают и волонтёры. Местные жители формируют группы добровольцев.