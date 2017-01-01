Брошенная медведица Маша из Ленинградской области обрела новый дом. О хищнице зоозащитники узнали осенью. Прежний владелец внезапно оставил её на произвол судьбы у себя на дачном участке. Маша была обречена на голодную смерть. Судьбой животного занимались специалисты сразу нескольких ведомств Роспотребнадзора, прокуратуры. Как проходила спасательная операция и куда переехала медведица?

Всю дорогу между Санкт-Петербургом и Новгородом медведица сладко просопела. Дозу снотворного рассчитали точно: когда машина с ценным грузом заехала на территорию зоопарка в деревне Забродье, Маша как раз начала просыпаться.

Новую питомицу встречает директор зоопарка Дарья. Здесь все заранее подготовили к приему гостьи. Медведицу сразу же угостили яблоком - чтобы успокоить. После тяжелую клетку с помощью погрузчика и больших саней, доставили к вольеру. Маша будет жить здесь вместе с другом - трехлетним самцом по кличке Гоша. Он, правда, уже успел залечь в спячку в соседнем вольере, но, видимо, сон придется отложить.

Историю этого спасения зоозащитники называют большой совместной победой. У Маши очень непростая судьба. Медвежонком ее изъяли у первых жестоких хозяев за ненадлежащее содержание. Но так как она была рождена в неволе, то ее нельзя было выпустить в дикую природу. В 2017-м зверя выкупили на аукционе. Новый хозяин сначала честно заботился о ней, а потом почему-то перестал.

Все время, пока шли суды по изъятию медведицы, она томилась в ужасающих условиях - с протекающей крышей, сломанным домиком и почти без общения. В клетке Маша жила в одиночестве долгих семь лет, в одном из садоводств в Ленинградской области под Петербургом.

Операцию по перевозке зверя на новое место проводили сегодня ночью. Двухсоткилограммовую даму обездвижили, на морду надели специальный чехол, закрывающий глаза, чтобы не испугалась в дороге. На брезенте медведицу перенесли в транспортировочную клетку. Специалисты сопровождали Машу в пути, следили за ее состоянием. Дорога прошла без приключений.

Скоро медведица заляжет в зимнюю спячку. И впервые за много лет ее сон будет спокойным и уютным.