Госдума переименовала Ростов в Ростов Великий

Город Ростов в Ярославской области переименован в Ростов Великий. Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтении депутаты Госдумы.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 29 августа Ярославской областной думой. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что это наименование вошло в историографический и общественный обиход. В летописных документах именовался именно "Ростовом Великим.

Авторы законопроекта добавили, что предложения о переименовании Ростова неоднократно выдвигались общественностью города. Подчеркивается, что финансирование работ по переименованию города будет идти из бюджета Ярославской области, передает ТАСС.