Беременная дочь Заворотнюк пожаловалась на прибавку в весе

На днях старшая дочь актриса Анастасии Заворотнюк Анна объявила, что ждет ребенка. В последнее время наследница звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" ушла в тень, забросив социальные сети. Многие поклонники сочли, что она продолжает скорбеть из-за смерти матери. Однако оказалось, что Анна беременна. Узнав новость, она решила уйти в тень, взять паузу, чтобы первое время порадоваться своему счастью наедине с супругом. Когда же прошло уже более половины срока беременности, она решила сообщить важную новость.

Отметим, что интересное положение Заворотнюк переживает в Дубае. Напомним, что ее муж по долгу службы курсирует между Россией и ОАЭ, соответственно, вместе с ним туда-сюда путешествует и Анна. В настоящее время она находится в Дубае, откуда теперь выкладывает самые разные фотографии, в том числе и те, на которых запечатлена с округлившимся животом. Заворотнюк призналась, что сильно поправилась за время беременности.

"Даже не смотря на мою постоянную активность, я все ровно набрала свои 12 кг счастья. А впереди еще целый триместр… Честно говоря, мне очень не привычно и даже не комфортно видеть себя в данном весе, но я чувствую, как с каждым новым днем мое отношение к моему телу меняется. Оно становится более "принимающим" что ли, я благодарна, что могу с его помощью подарить жизнь человеку, ведь это по-настоящему невероятные ощущения", - сообщила Анна Заворотнюк.