Число дезертиров в ВСУ превысило количество убитых и раненых

Число дезертиров в украинской армии в некоторые периоды специальной военной операции превышало количество убитых и раненых. С таким признанием выступил неназванный командир ВСУ в интервью польской газете Gazeta Wyborcza.

Офицер считает, что причина такой ситуации – низкая подготовка мобилизованных, прибывающих на линию боевого соприкосновения. По его словам, лишь 10% дезертиров вернулись в его подразделение.

Ранее в Верховном суде Украине и в Верховной раде заявили о значительном росте случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ. Ситуацию называют угрожающей. По оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров на Украине на конец октября достигло 170 тысяч.