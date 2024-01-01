Госдума продлила кредитные каникулы участникам СВО

Депутаты Госдумы продлили срок, в течение которого мобилизованные и участники специальной военной операции могут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении "кредитных каникул". Этим правом могут воспользоваться также члены их семей.

Госдума приняла соответствующий закон сразу во II и III чтениях. Новые нормы были оформлены как поправки к законопроекту, передает ТАСС.

В настоящее время заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в любой момент в течение времени действия кредитного договора - но не позднее 31 декабря 2024 года. В соответствии с принятыми поправками этот срок продлевается до 31 декабря 2025 года.