Музыкант Сергей Войтенко встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Музыкант Сергей Войтенко посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице. По его словам, в пункте все организовано на самом высоком уровне, все работает быстро и слаженно.

"В разных кабинетах по разным направлениям принимается информация: есть кабинет психологической помощи, есть кабинет, где принимаются анализы, есть помещение, где принимается вся информация. Также здесь можно выпустить карты банковские: можно выпустить карту на себя и на свою семью, чтобы зарплата, которая начисляется бойцам, распределялась, и семья тоже ей могла воспользоваться. По возрасту, я смотрю, что в основном 30–40 лет, это очень здорово, то есть это самый активный на самом деле возраст, ты сильный, выносливый, и мужчины в этом возрасте уже знают, куда идут, и знают, на что идут", – сказал Войтенко (цитата по АГН "Москва").

Сергей Войтенко также отметил, что власти страны делают очень много для военнослужащих и их семей.

"Я в том числе езжу по различным семьям, мы часто встречаемся с комитетом семей воинов Отечества, разговариваем с матерями, сестрами, дочерями, женами, общаемся, работаем. И я желаю, чтобы наши ребята возвращались оттуда живыми, невредимыми и с победой", – добавил Войтенко.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.