Российские бомбардировщики пять часов летали над Балтикой

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Как сообщили во вторник в Минобороны России, пятичасовой полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря.

В военном ведомстве добавили, что полет был плановым. Бомбардировщики сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

Самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, напомнили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.