"Найти и уничтожить": Медведев отреагировал на убийство Кириллова

Силовые и правоохранительные органы должны сделать все, чтобы поймать убийц Игоря Кириллова. Заказчиков теракта, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ, надо уничтожить, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев провел совещание по оборонным госконтрактам. Открывая его, зампред Совбеза подчеркнул, что заказчики преступной акции известны, они находятся в Киеве: это военно- политическое руководство Украины.

По данным Следственного комитета России, взрывное устройство, заложенное в самокат, сработало утром 17 декабря возле подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Медведев на совещании призвал не ослаблять давления на Киев. По словам зампредседателя Совбеза, работа российского оборонно-промышленного комплекса - лучший ответ на попытки украинских сил оправдать свое существование, продлить военные действия и оправдаться за катастрофическое положение на фронте.