Мишустин обсудил развитие финансовых инструментов

Совместные усилия правительства и Банка России должны быть направлены на создание эффективных инструментов. Они позволят насытить экономику, её реальный сектор достаточной ликвидностью. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время стратегической сессии, где обсуждали развитие финансовых инструментов.

В условиях санкций важно обеспечить стабильность межбанковских операций внутри страны, отметил премьер. Речь идёт о формировании независимой платёжно-расчетной инфраструктуры. Она позволит вести эффективное взаимодействие с партнерами из дружественных стран.

Во внешнеторговых операциях теперь можно использовать цифровые активы. Началось и регулирование использования кибервалюты в расчётах. Привлекаются в экономику и так называемые длинные деньги. Доля долгосрочных сбережений граждан в общем объёме накоплений к 2030 году составит порядка 40%.

"Главные векторы финансовой политики на ближайшие шесть лет будут определяться обновлёнными национальными целями развития, которые обозначены президентом", - отметил Мишустин.